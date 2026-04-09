Агент Батракова ответил на вопрос об интересе «ПСЖ» к игроку

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к игроку.
«Алексей владеет английским языком, он постоянно занимается с репетитором. Сейчас на английском разговаривают практически везде, и это важная составляющая в контексте его возможного трансфера в Европу. Думаю, с языком проблем не будет, он активно его изучает.
Интерес «ПСЖ»? Не буду комментировать данную информацию. К Алексею есть интерес со стороны многих команд из Европы», – сказал Кузьмичев.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 30 матчей, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок его контракта с «Локомотивом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»