Агент Батракова ответил на вопрос об интересе «ПСЖ» к игроку

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к игроку.

«Алексей владеет английским языком, он постоянно занимается с репетитором. Сейчас на английском разговаривают практически везде, и это важная составляющая в контексте его возможного трансфера в Европу. Думаю, с языком проблем не будет, он активно его изучает.

Интерес «ПСЖ»? Не буду комментировать данную информацию. К Алексею есть интерес со стороны многих команд из Европы», – сказал Кузьмичев.