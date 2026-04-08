Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как в ЦСКА восприняли недавний конфликт Мойзеса с главным тренером Фабио Челестини.

Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.

Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».

В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты. Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

«Некоторые ребята были удивлены поступком Мойзеса. Получается уже третье для него удаление подряд в матче с «Краснодаром». Слился с игры, оставил рыгать девятерых парней. Ты вынудил команду убиваться, а потом ещe что-то рассказываешь про физическую подготовку! Знаю, что некоторые ребята к нему потом подошли и сказали: «Посмотри, мы плохо готовы? Рыгали, бегали за тебя тут вдевятером». Скажем, вопросы к Мойзесу были. Хотя он один из альфа-самцов.

Ты всегда должен думать о последствиях своих слов. Что изменилось бы? Подготовка – нет, она уже заложена. Футбол – может быть, потому что для некоторых игроков ЦСКА стало открытием эта гиператакующая ментальность Челестини. Я всe равно не понимаю Мойзеса. Убрали бы тренера? Конечно, нет. Он только подставил команду. Россиян ты на свою сторону так не призовeшь», – сказал Шнякин.