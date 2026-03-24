  • Генич раскрыл, за какие слова Челестини отстранил Мойзеса от тренировок ЦСКА

Генич раскрыл, за какие слова Челестини отстранил Мойзеса от тренировок ЦСКА

24 марта, 17:19
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал новый инсайд по конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

  • Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
  • Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
  • Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

«Челестини зашел в раздевалку и начал выговаривать Мойзесу за красную карточку [в кубковом матче с «Краснодаром»].

Челестини, конечно, ему предъявил. И по делу. На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии», – рассказал Генич.

  • В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
  • Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес Челестини Фабио Генич Константин
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1774362242
Мойзес, сгорел на работе.
Ответить
subbotaspartak
1774366317
Генич со свечкой стоял?
Ответить
Иван Петров 1986
1774367884
Этот хренич откуда-то все знает.
Ответить
Бумбраш
1774368319
Генич раскрыл, за какие слова Челестини отстранил Мойзеса от тренировок ЦСКА :"зинка гамно!"
Ответить
Mirak92
1774370870
Генича за язык подвесить надо. откуда он знает? балабол, как и бубнов
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1774373655
Костя Хрейнич, знаток Матч Тв
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
