Генич раскрыл, за какие слова Челестини отстранил Мойзеса от тренировок ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал новый инсайд по конфликтной ситуации внутри ЦСКА.
- Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
- Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
«Челестини зашел в раздевалку и начал выговаривать Мойзесу за красную карточку [в кубковом матче с «Краснодаром»].
Челестини, конечно, ему предъявил. И по делу. На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии», – рассказал Генич.
- В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
- Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.
Источник: «Коммент.Шоу»