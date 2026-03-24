Генич раскрыл, за какие слова Челестини отстранил Мойзеса от тренировок ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал новый инсайд по конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.

Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

«Челестини зашел в раздевалку и начал выговаривать Мойзесу за красную карточку [в кубковом матче с «Краснодаром»].

Челестини, конечно, ему предъявил. И по делу. На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии», – рассказал Генич.