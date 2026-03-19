Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини

Защитника ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основной командой после конфликта с Фабио Челестини.

Клуб принял такое решение из-за словесной перепалки между бразильцем и Фабио Челестини, главным тренером ЦСКА. Разговор произошел в раздевалке сразу после матча с «Краснодаром» (0:4), а причиной отстранения стало нарушение субординации.

Игроки ЦСКА поддержали Челестини и сообщили ему об этом на тренировке.