Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини

Вчера, 21:17
17

Защитника ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основной командой после конфликта с Фабио Челестини.

Клуб принял такое решение из-за словесной перепалки между бразильцем и Фабио Челестини, главным тренером ЦСКА. Разговор произошел в раздевалке сразу после матча с «Краснодаром» (0:4), а причиной отстранения стало нарушение субординации.

Игроки ЦСКА поддержали Челестини и сообщили ему об этом на тренировке.

  • В игре с «Краснодаром» Мойзес получил две желтые карточки за две минуты и был удален на 64-й минуте. После удаления ЦСКА продолжил матч вдевятером.
  • После зимней паузы «армейцы» проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Мойзес Челестини Фабио
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1773944590
Это результат чрезмерного количества бразильянцев в команде, о чём предупреждали руководство ЦСКА.И вот очевидный раскол, подтверждённый инсайдом.Кто там говорил, что что пять бразильцев в команде-это уже банда! А тут три в обороне, показавшей себя с самой худшей стороны в последних матчах.Придётся рисковать.
Ответить
Semenycch
1773944604
Крайне грубый игрок, который играет постоянно награни фола. Его довольно долго Российские рефери за футбольное хамство прощали. И вот начали удалять! Давно пора! Вообще таким футболистам надо ноги ломать, чтобы они не калечили соперников!
Ответить
cska1948
1773944697
Мойзес в игре с «Краснодаром» сознательно пошёл на нарушения, чтобы его удалили. Команда это прекрасно поняла и осудила. Поэтому команда встала на сторону Челестини.
Ответить
...уефан
1773945436
...м-да, поводов изобразить гориллу по игре не предоставилось, а энергия ещё оставалась...
Ответить
evgevg13
1773957192
Основной костолом ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини
Ответить
Strig
1773979894
сколько верёвочке не виться - довыЁживался ...
Ответить
АЛЕКС 58
1773980977
Ну вот и всё! В команде склоки,сезон провален.
Ответить
vvv123
1773984451
Началось..., то ли еще будет!
Ответить
Вжыхъ
1773988047
Ха, вот и свершилось;) Собственно всё, типичный пример, как имея перспективы на чемпионство всё потратить за время зимнего перерыва...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 