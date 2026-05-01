Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «Динамо». Игра состоится 1 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Пиняев, Руденко, Воробьeв.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Майсторович, Осипенко, Бителло, Чавес, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Главный тренер: Ролан Гусев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!