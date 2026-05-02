Галактионов объяснился за свою карточку в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Столичное дерби «Локомотив» – «Динамо» на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.

«Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.

«По карточке повторюсь: тяжело было сдерживать себя. Некоторые судейские решения вызывают сомнения или недоумение.

Мы видим, как нас обкладывают карточками в разных матчах, особенно в первых таймах, когда нам потом приходится вынужденные замены делать, здесь это может быть не совсем понятно», – сказал Галактионов.