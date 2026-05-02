Экс-судья Федотов проанализировал спорную желтую карточку Батракова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал претензии полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, получившего желтую карточку в матче 28-го тура против «Динамо» (1:1).

Для Батракова это четвертое предупреждение в сезоне.

Из-за дисквалификации он пропустит игру с «Балтикой» 10 мая.

Алексей – второй бомбардир и ассистент текущего розыгрыша РПЛ.

– Батраков после матча сказал, что не понимает, за что ему дали желтую карточку. Справедливо ли он ее получил?

– Да, это было в зоне ответственности резервного арбитра. Поскольку была быстрая атака, сам Кукуляк не мог полностью контролировать весь эпизод и получил информацию от резервного судьи.

Первоначально нарушал правила игрок «Динамо», и Батраков сделал дополнительное действие, будучи на газоне. Он проявлял неспортивное поведение и также получил желтую карточку.

– Повторы вас убеждают, что желтая показана правильно?

– Ну то, что обоюдно, – да, убеждают.