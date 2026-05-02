Экс-судья Федотов проанализировал спорную желтую карточку Батракова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал претензии полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, получившего желтую карточку в матче 28-го тура против «Динамо» (1:1).
- Для Батракова это четвертое предупреждение в сезоне.
- Из-за дисквалификации он пропустит игру с «Балтикой» 10 мая.
- Алексей – второй бомбардир и ассистент текущего розыгрыша РПЛ.
– Батраков после матча сказал, что не понимает, за что ему дали желтую карточку. Справедливо ли он ее получил?
– Да, это было в зоне ответственности резервного арбитра. Поскольку была быстрая атака, сам Кукуляк не мог полностью контролировать весь эпизод и получил информацию от резервного судьи.
Первоначально нарушал правила игрок «Динамо», и Батраков сделал дополнительное действие, будучи на газоне. Он проявлял неспортивное поведение и также получил желтую карточку.
– Повторы вас убеждают, что желтая показана правильно?
– Ну то, что обоюдно, – да, убеждают.
Источник: «РБ Спорт»