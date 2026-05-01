Орлов рассказал о телефонном разговоре с Мусаевым

Комментатор Геннадий Орлов признался, что ему очень понравилось общаться с главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым.

«Я однажды позвонил Мусаеву, и мы с ним долго, минут 30, разговаривали. Очень милый человек, блестяще разбирающийся в футболе.

И видно, что он обучаемый – это самое главное. Он без всякого фанфаронства.

И Семак, кстати, то же самое. У него нет вот этого, что есть у Карпина, например», – сказал Орлов.