Орлов рассказал о телефонном разговоре с Мусаевым

Комментатор Геннадий Орлов признался, что ему очень понравилось общаться с главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым.
«Я однажды позвонил Мусаеву, и мы с ним долго, минут 30, разговаривали. Очень милый человек, блестяще разбирающийся в футболе.
И видно, что он обучаемый – это самое главное. Он без всякого фанфаронства.
И Семак, кстати, то же самое. У него нет вот этого, что есть у Карпина, например», – сказал Орлов.
- В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл РПЛ впервые в своей истории.
- В текущем розыгрыше команда идет первой, опережая «Зенит» на 1 очко.
- В трех оставшихся турах им предстоит встретиться с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом».
Источник: «Чемпионат»