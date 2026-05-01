В «Динамо» определились с будущим Бителло

Полузащитник Бителло не планирует покидать «Динамо» летом, а московский клуб, в свою очередь, не собирается продавать игрока.
При этом к 26-летнему хавбеку есть интерес со стороны латиноамериканских клубов, которые следят за его выступлениями.
В этом сезоне Бителло провел за «Динамо» 34 матча, забил 6 голов, сделал 10 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
- Бразилец выступает за команду с сентября 2023 года.
- Срок его контракта с бело-голубыми рассчитан до середины 2031 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»