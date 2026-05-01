Орлов сравнил тренерский уровень Мусаева и Семака

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, какой тренер сильнее – Сергей Семак из «Зенита» или Мурад Мусаев из «Краснодара».
– Насколько высок тренерский уровень Мурада Мусаева? Можно ли его сопоставить с тренерским уровнем Семака?
– Вот кто станет чемпионом, тот будет и выше. Ответ очень прост.
- «Краснодар» после 27 туров лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.
- Южанам осталось сыграть с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом».
- Петербуржцам предстоит встретиться с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».
- Мусаев – действующий чемпион России.
- Семак 6 раз подряд выигрывал лигу, прервав серию в прошлом сезоне.
