Орлов сравнил тренерский уровень Мусаева и Семака

1 мая, 12:27
7

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, какой тренер сильнее – Сергей Семак из «Зенита» или Мурад Мусаев из «Краснодара».

– Насколько высок тренерский уровень Мурада Мусаева? Можно ли его сопоставить с тренерским уровнем Семака?

– Вот кто станет чемпионом, тот будет и выше. Ответ очень прост.

  • «Краснодар» после 27 туров лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.
  • Южанам осталось сыграть с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом».
  • Петербуржцам предстоит встретиться с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».
  • Мусаев – действующий чемпион России.
  • Семак 6 раз подряд выигрывал лигу, прервав серию в прошлом сезоне.

Комментарии (7)
СильныйМозг
1777628070
Семак физрук, мусаев залетный, где он вообще тренеров увидел?
Garrincha58
1777629776
Уровень их обоих ниже среднего европейского уровня. У нас и игроков то нет европейского уровня, а футбол вообще колхозный.Какие уж там тренеры
Император 1
1777631341
Один сделал из хороших игроков команду, которая пасует назад и друг другу и не хочет играть, другой— команду нытиков, симулянтов и костоломов. Смысл сравнивать таких
Красногвардейчик
1777631700
Задолбал это флюгер, что Семак, что Мусаев не тренеры....за них деньги делают чемпионства!!!! Сейчас футбол не тот что в СССР(хотя и там всё покупалось когда нужно) Сейчас...у кого больше админресурс, тот и чемпион...и лучший тренер
boris63
1777633163
Мусаев с армянином пытались с одиннадцатью доморощенными взять чемпионство, в итоге «получилось» два типа россиянина, остальные пигмеи, как и у Семака. Дай им обоим Уфу, и будут оба в заднепроходном отверстии.
vvv123
1777637924
Семака - в Уфу!
