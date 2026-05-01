  • Бубнов ждет итальянского тренера в РПЛ: «Талалаев ему в подметки не годится»

Бубнов ждет итальянского тренера в РПЛ: «Талалаев ему в подметки не годится»

1 мая, 15:58
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил готовность Дженнаро Гаттузо работать в России.

– Ждeм Гаттузо? Хотели бы видеть его тренером одной из команд РПЛ?

– Да. Потому что по стилистике это его чемпионат. Бегать, мочить всех в раздевалке, на поле. Структура игры, стилистика игры [подходящие]. Будет весело.

Думаю, ему никто конкуренцию там не составит. Талалаев и в подмeтки ему не годится.

Как игрок… Ну, куда выше его? У нас и близко таких тренеров нет с таким игроцким прошлым. Плюс опыт у него большой.

  • 48-летний Гаттузо в начале апреля был уволен из сборной Италии.
  • Он тренирует с 2013 года – работал в «Сьоне», «Палермо», ОФИ, «Пизе», «Милане», «Наполи», «Валенсии», «Марселе», «Хайдуке».

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Гаттузо Дженнаро Бубнов Александр
Комментарии (16)
Юбиляр
1777640577
ЦСКА ?...
Красногвардейчик
1777640719
Да прекратите!!! Какой из Талалаева тренер?!!! То что он создал секту в Балтике, где на страхе держит игроков, не значит что он гений, Карпин примерно такой же, в провинции Ростов гонял как хотел, и игроки сдыхали но бегали...в Динамо Валеру просто послали на ЙУХ)) и он это понял...даже неустойку не стал требовать))
Mirak92
1777640952
Гаттузо? такой же псих, как и Станкович. Лысый даун, вообще за футболом не следит.
Play
1777641305
Гаттузо такой же беспонтовый тренер как и Талалаев. Больше двух сезонов нигде не работал, команду строить не умеет, результатов никаких.
Император 1
1777642446
А что же этого чудо-тренера из сборной уволили? Талалаев в сто раз лучше
Антрацитовый волхв
1777642625
Ага. Талалаев никогда бы не смог проиграть отбор против Норвегии дважды и чуть не проиграть изр*илю. И слить Боснии.
Интерес
1777642670
Даже при обсуждении бытия бога,Бубнов не пройдёт мимо Талалаева.Большей зависти и ненависти у человека с никчемным настоящим, встретить трудно.
mihail200606
1777655627
Почему именно талалаева вспомнил?)) Ну и ждём что мостовой вякнет...
Muerto
1777672538
Ага)) А потом и сборную возглавит)))
