Бубнов ждет итальянского тренера в РПЛ: «Талалаев ему в подметки не годится»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил готовность Дженнаро Гаттузо работать в России.

– Ждeм Гаттузо? Хотели бы видеть его тренером одной из команд РПЛ?

– Да. Потому что по стилистике это его чемпионат. Бегать, мочить всех в раздевалке, на поле. Структура игры, стилистика игры [подходящие]. Будет весело.

Думаю, ему никто конкуренцию там не составит. Талалаев и в подмeтки ему не годится.

Как игрок… Ну, куда выше его? У нас и близко таких тренеров нет с таким игроцким прошлым. Плюс опыт у него большой.