Бубнов ждет итальянского тренера в РПЛ: «Талалаев ему в подметки не годится»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил готовность Дженнаро Гаттузо работать в России.
– Ждeм Гаттузо? Хотели бы видеть его тренером одной из команд РПЛ?
– Да. Потому что по стилистике это его чемпионат. Бегать, мочить всех в раздевалке, на поле. Структура игры, стилистика игры [подходящие]. Будет весело.
Думаю, ему никто конкуренцию там не составит. Талалаев и в подмeтки ему не годится.
Как игрок… Ну, куда выше его? У нас и близко таких тренеров нет с таким игроцким прошлым. Плюс опыт у него большой.
- 48-летний Гаттузо в начале апреля был уволен из сборной Италии.
- Он тренирует с 2013 года – работал в «Сьоне», «Палермо», ОФИ, «Пизе», «Милане», «Наполи», «Валенсии», «Марселе», «Хайдуке».
Источник: «Коммент.Шоу»