Назван итальянский клуб, которому интересен Батраков

«Комо» планирует рассмотреть возможность трансфера Алексея Батракова из «Локомотива».
В итальянской команде активно ищут футболиста на позицию атакующего полузащитника, и россиянин входит в сферу интересов клуба. При этом каких-либо контактов между сторонами пока что не было.
«Комо» занимает 5-е место в Серии A и имеет высокие шансы попасть в еврокубки на следующий сезон.
- 20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта Батракова с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»