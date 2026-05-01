Назван итальянский клуб, которому интересен Батраков

«Комо» планирует рассмотреть возможность трансфера Алексея Батракова из «Локомотива».

В итальянской команде активно ищут футболиста на позицию атакующего полузащитника, и россиянин входит в сферу интересов клуба. При этом каких-либо контактов между сторонами пока что не было.

«Комо» занимает 5-е место в Серии A и имеет высокие шансы попасть в еврокубки на следующий сезон.