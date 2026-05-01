Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин – о составе «Спартака»: «Чемпионского потенциала нет»

Аршавин – о составе «Спартака»: «Чемпионского потенциала нет»

1 мая, 08:14
11

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство.

«При Карседо «Спартак» стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко – главный игрок нынешней спартаковской команды.

Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока – и это минимум», – сказал Аршавин.

  • Хуан Карлос Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января.
  • Команда занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками после 27 туров.
  • В последний раз клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

Еще по теме:
Юрист сказал, грозят ли «Спартаку» технические поражения из-за допинга у Заболотного 2
Гурцкая: «В Самаре «Спартак» прибили, 100 процентов» 8
Защитник «Спартака» высказался о своем будущем в РПЛ 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1777613015
Согласен. К большому сожалению. Ни в одной из линий красно-белых нет игрока, которого можно было назвать сильнейшим в лиге. Вратаря бы сюда тоже добавить.
Ответить
slavа0508
1777613420
На этот раз согласен с Аршавиным ...
Ответить
СильныйМозг
1777616425
Мусора себе всякого в недоклуб набрали. А Барко , еще и хо.хол. Третесь, у себя в секте, десна в лесна и чемпионами от этого думайте, что станете.
Ответить
andr45
1777620341
Как известно, «Zenitе» набирает одних аферистов и голых королей)) Жерсон, Энрике, Дуран, Джон в квадрате, ...))
Ответить
oyabun
1777621039
Всем очевидны эти позиции для усиления. Но купить на них действительно классных игроков плевая задача для Зенита, но не для Спартака. Кроме того сначала надо сбыть кому то всех наших "форвардов" от которых нет толку, продать Рябчука, Бонгонда, регулярно привозящего Джику..
Ответить
Krics
1777622202
Ничего личного,но почему все пиарятся за счёт Спартака,Дюша ,а что надо Зинке? Халк или сэр Фергюсон,а лучше весь бюджет России,чтоб вековой юбилей выиграть?
Ответить
Cleaner
1777622216
Аршавин, ты лучше о ТРЕТЬЕМ ЮБИЛЕЙНОМ СЕЗОНЕ Зенита нам расскажи! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
NewLife
1777624609
Интересно было бы послушать этого начальника транспортного цеха о чемпионском потенциале немытых, и сколько пенсионных денег они загубили, приобретая дурных джонов и энрик.
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
3
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
18
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
18
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 