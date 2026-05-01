Аршавин – о составе «Спартака»: «Чемпионского потенциала нет»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство.

«При Карседо «Спартак» стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко – главный игрок нынешней спартаковской команды.

Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока – и это минимум», – сказал Аршавин.