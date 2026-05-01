Отчаянный шаг клуба из Краснодара, Челестини готовится к уходу из ЦСКА, Трамп разрешил Ирану сыграть на ЧМ и другие новости

Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal.

Список судей на матчи 28-го тура РПЛ.

Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток.

Реакция «Акрона» на новость об увольнении Тедеева.

Генич раскрыл человека, который стоит за обменом Дивеева на Гонду.

Реакция «Ахмата» на возможный уход Черчесова в «Спартак».

УЕФА опять не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на победу над «Баварией».

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ФИФА поставила точку в вопросе участия Ирана в ЧМ-2026.