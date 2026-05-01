«Знает, где падать»: Бубнов похвалил Кордобу за заработанный пенальти в матче с «Динамо Мх»

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о спорном пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо Мх» (2:1).

В матче с «Динамо Мх» (2:1) колумбиец на 35-й минуте упал в штрафной в результате борьбы с защитником Джемалом Табидзе.

Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки в штангу.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

«Смотри, Кордоба – опытный футболист. Повод есть, и он всe сделал как надо. А вот молодой какой-нибудь рвался бы и не падал. И ничего бы не было. Это высокий уровень мастерства игрока и опыт. Он знает, где надо падать, а где не надо падать», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».