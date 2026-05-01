Стало известно, кого игроки «Реала» хотят видеть главным тренером

В среде игроков «Реала» сформировалось мнение, кто должен возглавить команду. Футболисты хотят видеть Юргена Клоппа.
Игроки котируют немца выше, чем другого кандидата Жозе Моуринью.
«Клопп популярнее Моуринью. Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать быстрый конфликт.
Президент Флорентино Перес знает, что Клоппа хотят видеть, но в то же время понимает, что назначение Моуринью заставит всех забыть о том, что было в этом сезоне», – сказал журналист Гонсало Альварес.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
- Также немецкого специалиста связывают с «Реалом». Накануне Юрген пошутил о назначении в мадридский клуб.
Источник: Cadena SER