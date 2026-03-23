Клопп пошутил о назначении в «Реал»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в мадридском «Реале».

«Здорово, что мы обсуждаем это. Смотрите: когда история становится историей? Когда кто-то берет лист бумаги и что-то на нем пишет? Или когда на самом деле что-то происходит?

Появившиеся слухи – это полная ерунда. Мне не звонили из «Реала» ни разу. Давайте я еще и «Атлетико» возглавлю. В идеале – одновременно с «Реалом»!» – пошутил 58-летний немецкий специалист.