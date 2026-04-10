Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  «Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира

«Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира

10 апреля, 16:29
1

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Реала» в случае увольнения Альваро Арбелоа.

Мадридский клуб рассматривает вариант с назначением Дидье Дешама.

57-летний специалист покинет сборную Франции после ЧМ-2026.

  • Сообщалось, что Арбелоа уволят, если «Реал» закончит сезон без трофеев.
  • Мадридцы отстали на 7 очков от «Барселоны» в Примере и проиграли «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
  • Дешам тренирует французскую сборную с 2012 года.
  • В 2018-м он выиграл с командой чемпионат мира.

Источник: Madrid Xtra
Испания. Примера Реал Франция Дешам Дидье Арбелоа Альваро
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775832792
Его вроде Саудовская Аравия хочет, чтобы команду к ЧМ 2034 подготовил хорошо
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 