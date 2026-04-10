«Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Реала» в случае увольнения Альваро Арбелоа.
Мадридский клуб рассматривает вариант с назначением Дидье Дешама.
57-летний специалист покинет сборную Франции после ЧМ-2026.
- Сообщалось, что Арбелоа уволят, если «Реал» закончит сезон без трофеев.
- Мадридцы отстали на 7 очков от «Барселоны» в Примере и проиграли «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
- Дешам тренирует французскую сборную с 2012 года.
- В 2018-м он выиграл с командой чемпионат мира.
