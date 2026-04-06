Винисиус прояснил свое будущее в «Реале»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор ответил, видит ли он свое будущее в мадридском клубе.

Бразилец в «Реале» с лета 2018 года.

В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 44 матчах.

Контракт Винисиуса с клубом истекает в 2027-м.

«Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» надолго. У меня еще год по контракту, но я очень спокоен.

Президент [Флорентино Перес] мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты», – заявил Винисиус.