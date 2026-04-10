Во Франции оценили возможное назначение Дешама в «Реал»

Эрик Ди Меко заявил, что Дидье Дешам сможет адаптироваться к работе в «Реал Мадрид».

RMC Sport ранее сообщил, что Дешам, главный тренер сборной Франции, входит в шорт-лист «Реала» на следующий сезон. По данным издания, Дешам покинет сборную летом после ЧМ-2026.

Ди Меко, бывший защитник «Марселя» и сборной Франции, высказался об интересе к Дешаму в эфире Super Moscato Show и отметил, что к нему будут присматриваться топ-клубы и сборные.

«Дидье получит широкий выбор. Все топ-клубы и топ-сборные будут заинтересованы в Дидье Дешаме».

«Дидье – это знак побед. Его интересует только победа. Он делает все, чтобы победить. И он побеждает».

Ди Меко добавил, что Дешам сможет подстроиться под требования клуба, но подчеркнул важность работы руководства на трансферном рынке. Он также заявил, что в «Реале», по его мнению, есть слабые места в оборонительной линии.

«Я продолжаю думать, что Дидье сможет адаптироваться к тому, что от него могут потребовать. Дидье не сможет играть с такими игроками, как Каррерас, Хейсен, Питарч… Если он придет в такой клуб, первыми он будет подписывать защитников, я вам говорю!».

Также Ди Меко допустил, что Дешам может рассмотреть работу в другой сборной, упомянув Италию.

«В какой-то момент Италия будет искать главного тренера. Италия – это, возможно, то, что могло бы ему понравиться».