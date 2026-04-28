«Барселона» против участия Ямаля в стартовых матчах ЧМ-2026

В «Барселоне» не хотят форсировать возвращение на поле 18-летнего вингера Ламина Ямаля.
Врачи каталонского клуба опасаются, что участие игрока в стартовых матчах ЧМ-2026 может привести к рецидиву травмы.
Ямаль восстанавливается от повреждения задней поверхности бедра, полученного 22 апреля.
Во избежание рисков нападающий может пропустить как минимум два матча мирового первенства.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Испания на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
