«Барселона» против участия Ямаля в стартовых матчах ЧМ-2026

В «Барселоне» не хотят форсировать возвращение на поле 18-летнего вингера Ламина Ямаля.

Врачи каталонского клуба опасаются, что участие игрока в стартовых матчах ЧМ-2026 может привести к рецидиву травмы.

Ямаль восстанавливается от повреждения задней поверхности бедра, полученного 22 апреля.

Во избежание рисков нападающий может пропустить как минимум два матча мирового первенства.