«Барселона» против участия Ямаля в стартовых матчах ЧМ-2026

Сегодня, 19:11

В «Барселоне» не хотят форсировать возвращение на поле 18-летнего вингера Ламина Ямаля.

Врачи каталонского клуба опасаются, что участие игрока в стартовых матчах ЧМ-2026 может привести к рецидиву травмы.

Ямаль восстанавливается от повреждения задней поверхности бедра, полученного 22 апреля.

Во избежание рисков нападающий может пропустить как минимум два матча мирового первенства.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Испания на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Чемпионат мира Барселона Испания Ямаль Ламин
