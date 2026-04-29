Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»

Журналист Хосеп Педрероль, рассказал, кого в «Реале» считают главными претендентами на пост главного тренера.

Это Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Бенфику», и бывший главныйй тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Также рассматривается вариант с приглашением Дидье Дешама, который покинет сборную Франции после чемпионата мира-2026.

Сообщается, что ни с кем из них «Мадрид» пока не связывался.