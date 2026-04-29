  • Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»

Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»

Сегодня, 13:40
1

Журналист Хосеп Педрероль, рассказал, кого в «Реале» считают главными претендентами на пост главного тренера.

Это Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Бенфику», и бывший главныйй тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Также рассматривается вариант с приглашением Дидье Дешама, который покинет сборную Франции после чемпионата мира-2026.

Сообщается, что ни с кем из них «Мадрид» пока не связывался.

  • «Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов.
  • «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.

Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X
FFR
1777460600
Моур уже пройденный этап, Дешам не справится, Клопп самый лучший кандидат.
Ответить
