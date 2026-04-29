Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»

Журналист Хосеп Педрероль, рассказал, кого в «Реале» считают главными претендентами на пост главного тренера.
Это Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Бенфику», и бывший главныйй тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Также рассматривается вариант с приглашением Дидье Дешама, который покинет сборную Франции после чемпионата мира-2026.
Сообщается, что ни с кем из них «Мадрид» пока не связывался.
- «Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов.
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
