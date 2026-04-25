  • Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»

Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»

Сегодня, 01:23
1

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа раскритиковал работу арбитров в гостевом матче 32-го тура Примеры против «Бетиса» (1:1).

  • Мадридцы потеряли очки, пропустив на 94-й минуте.
  • Игру судил Сесар Сото Градо.
  • У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах.

«Для меня совершенно очевидно, что перед голом «Бетиса» был фол на Менди. В таких ситуациях особых усилий не нужно: если ты даже немного потерял равновесие, то упадешь. В первом тайме тоже был совершенно явный пенальти.

Для [понимания] этого надо немного разбираться в футболе, а с этим у нас проблема: многие люди, особенно ответственные за подобные решения, не понимают или не обладают знаниями.

Мы не заслуживали такого результата, потому что у нас были моменты», – сказал Арбелоа.

Еще по теме:
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»
Стало известно, что президент «Реала» считает своей ошибкой в этом сезоне 3
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бетис Арбелоа Альваро
Комментарии (1)
Таврида
1777078664
Физрук, Винисиус Алонсо слил, Арбелоа на подходе, бабизян стал слишком токсичным. Второе Челси, бабло дохрена, выхлоп - ноль.
Главные новости
Клуб РПЛ готовит тренерскую отставку, «Севилья» хочет игрока «Балтики», новый претендент на Батракова и другие новости
02:00
Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»
01:23
1
Игрок «Краснодара» назвал три причины победы над «Спартаком»
01:07
1
«Локомотиву» предложили 12 миллионов за 29-летнего легионера
00:44
Батракову предрекли провал в Европе: «Его там сомнут»
00:27
1
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
5
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
Все новости
Все новости
Мбаппе получил четвертую травму за сезон
00:18
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
Вчера, 16:04
«Барселона» рассмотрит покупку игрока «Сосьедада»
Вчера, 11:05
1
Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта
23 апреля
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
23 апреля
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
23 апреля
1
Реакция Ямаля на травму, из-за которой он выбыл до конца сезона
23 апреля
1
Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»
23 апреля
Заявление «Барселоны» о серьезной травме Ямаля
23 апреля
1
Два игрока «Реала» выбыли до конца сезона
23 апреля
Тренер «Барселоны» потребовал объяснений от судей после игры с «Сельтой»
23 апреля
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
23 апреля
2
Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти
23 апреля
Примера. «Атлетико» уступил команде из зоны вылета
22 апреля
«Реалу» предложили шесть тренеров
22 апреля
4
ФотоРеакция Мбаппе на возможное возвращение Моуринью в «Реал»
22 апреля
4
«Барселона» рассматривает двух вингеров на замену Рэшфорду
22 апреля
2
Стало известно, что президент «Реала» считает своей ошибкой в этом сезоне
22 апреля
3
Арбелоа отреагировал на недовольство Беллингема
22 апреля
Журналист обвинил Винисиуса в расколе в «Реале»
22 апреля
3
Арбелоа отреагировал на свист с трибун в адрес Винисиуса
22 апреля
Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Реала»
22 апреля
4
Примера. «Реал» обыграл «Алавес» благодаря голам Мбаппе и Винисиуса
22 апреля
Болельщики «Реала» освистали двух футболистов
21 апреля
Флик: «У меня есть еще две цели в «Барселоне»
21 апреля
3
Ямаль назвал лучшего футболиста в истории
21 апреля
2
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
21 апреля
1
Игроки «Реала» дали понять, кого хотят видеть тренером
20 апреля
4
Все новости
