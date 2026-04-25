Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа раскритиковал работу арбитров в гостевом матче 32-го тура Примеры против «Бетиса» (1:1).

Мадридцы потеряли очки, пропустив на 94-й минуте.

Игру судил Сесар Сото Градо.

У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах.

«Для меня совершенно очевидно, что перед голом «Бетиса» был фол на Менди. В таких ситуациях особых усилий не нужно: если ты даже немного потерял равновесие, то упадешь. В первом тайме тоже был совершенно явный пенальти.

Для [понимания] этого надо немного разбираться в футболе, а с этим у нас проблема: многие люди, особенно ответственные за подобные решения, не понимают или не обладают знаниями.

Мы не заслуживали такого результата, потому что у нас были моменты», – сказал Арбелоа.