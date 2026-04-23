  • Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта

Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта

Вчера, 20:20
1

Стало известно о прорыве в переговорах между «Реалом» и Винисиусом Жуниором.

Стороны обсуждают продление контракта, истекающего летом 2027 года.

25-летний бразилец решил остаться в клубе – он дал принципиальное согласие на заключение нового договора.

Сделку официально оформят, когда будут улажены последние детали.

  • Бразилец в «Реале» с лета 2018 года.
  • В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 14 ассистов в 48 матчах.
  • Рыночная стоимость Винисиуса – 150 миллионов евро.

Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Испания. Примера Реал Винисиус
momwig_
1776970932
Ну, ***, да уйди уже ты!
Ответить
