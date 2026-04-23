Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта

Стало известно о прорыве в переговорах между «Реалом» и Винисиусом Жуниором.
Стороны обсуждают продление контракта, истекающего летом 2027 года.
25-летний бразилец решил остаться в клубе – он дал принципиальное согласие на заключение нового договора.
Сделку официально оформят, когда будут улажены последние детали.
- Бразилец в «Реале» с лета 2018 года.
- В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 14 ассистов в 48 матчах.
- Рыночная стоимость Винисиуса – 150 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга