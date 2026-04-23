Винисиус дал окончательный ответ «Реалу» по поводу продления контракта

Стало известно о прорыве в переговорах между «Реалом» и Винисиусом Жуниором.

Стороны обсуждают продление контракта, истекающего летом 2027 года.

25-летний бразилец решил остаться в клубе – он дал принципиальное согласие на заключение нового договора.

Сделку официально оформят, когда будут улажены последние детали.