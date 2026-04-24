«Барселона» рассмотрит покупку игрока «Сосьедада»

Сегодня, 11:05
1

Спортивный директор «Барселоны» Деку 22 апреля встречался с агентом центрального защитника «Реал Сосьедад» Хона Мартина.

За 20-летним игроком наблюдает целый ряд европейских клубов.

«Барселона» рассматривает Мартина на случай, если не удастся подписать защитника «Интера» Алессандро Бастони.

В контракте игрока «Сосьедада» прописаны отступные в размере 50 миллионов евро – это меньше, чем потребует «Интер» за одного из своих ведущих футболистов.

Встреча Деку с агентом Мартина была неформальной, представитель «блауграны» не стал переходить к конкретике, а просто хотел оценить ситуацию.

  • 20-летний игрок в этом сезоне провел 27 матчей за «Реал Сосьедад», забил 1 гол.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2031 года.
  • Мартин провел 4 матча за молодежную сборную Испании.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Италия. Серия А Интер Реал Сосьедад Барселона Бастони Алессандро Мартин Хон
СильныйМозг
1777035021
Пусть, еще топчика Захаряна заберут.
