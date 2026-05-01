Реакция ЦСКА на возможный отъезд Челестини в Испанию

1 мая, 00:58
8

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в диалоге с журналистом прокомментировал информацию о возможном отъезде главного тренера Фабио Челестини в Примеру.

«Почти у каждого игрока и тренера есть агенты, работа которых заключается в том, чтобы знать рынок, общаться с людьми по своей инициативе и по чужой, мыслить на случай разных исходов в конце концов. Или ты думаешь, что агенты, например, пока у тебя контракт идет несколько лет, ничего не делают и на телефоны не отвечают? Или другие посредники и представители клубов тоже ничего не делают и ни с кем не разговаривают?

Такого рода футбольные разговоры происходят +– всегда и у всех. Более конкретные и менее конкретные, но всегда и у всех. И было бы наивно полагать иначе. В идеале они должны оставаться в тишине, но бывает по-всякому, как в данном случае. И можно быть корректным и пойти по первому безопасному и корпоративному пути. Именно корпоративному, а не так, как это подается – против него.

Сейчас много слухов в инфополе, и они, безусловно, могут негативно влиять на клуб и команду. Наша задача сейчас – абстрагироваться от них и сплоченно готовиться к предстоящим большим матчам. Что мы и делаем», – написал Брейдо.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (8)
bratskij
1777608322
Да свали уже заморское чудовище нахер.
oyabun
1777609875
Да, весенняя статистика не очень. И это при том, что в зимнюю паузу армейцы усилились лучше всех. Чем то это напоминает ситуацию со Станковичем прошлой весной.
biber.ru
1777612035
Имейте к себе уважение, покажите ему порог сами.
zigbert
1777612171
Как говорится "все средства хороши" когда кому то хочется подогреть ситуацию.
Красногвардейчик
1777615777
Брейдо...хватит Бред говорить и ссать в уши
За Московский ЦСКА
1777752204
Вас всех,все гребаное руководство,надо гнать из Клубы,чтобы ваши пердаки только сверкали. Уроды. Довели Клуб до посмешища людского. Мафиози бабаевэбовские.
