Реакция ЦСКА на возможный отъезд Челестини в Испанию

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в диалоге с журналистом прокомментировал информацию о возможном отъезде главного тренера Фабио Челестини в Примеру.

«Почти у каждого игрока и тренера есть агенты, работа которых заключается в том, чтобы знать рынок, общаться с людьми по своей инициативе и по чужой, мыслить на случай разных исходов в конце концов. Или ты думаешь, что агенты, например, пока у тебя контракт идет несколько лет, ничего не делают и на телефоны не отвечают? Или другие посредники и представители клубов тоже ничего не делают и ни с кем не разговаривают?

Такого рода футбольные разговоры происходят +– всегда и у всех. Более конкретные и менее конкретные, но всегда и у всех. И было бы наивно полагать иначе. В идеале они должны оставаться в тишине, но бывает по-всякому, как в данном случае. И можно быть корректным и пойти по первому безопасному и корпоративному пути. Именно корпоративному, а не так, как это подается – против него.

Сейчас много слухов в инфополе, и они, безусловно, могут негативно влиять на клуб и команду. Наша задача сейчас – абстрагироваться от них и сплоченно готовиться к предстоящим большим матчам. Что мы и делаем», – написал Брейдо.