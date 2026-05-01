Зенитовец Энрике описал матч с ЦСКА одним прилагательным

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Луис, впереди матч с ЦСКА. Как настроение перед этой игрой?

– Суперважный для нас матч. Необходимо выходить с максимальной концентрацией. Надеюсь, с божьей помощью добьeмся победы. Она очень важна в контексте борьбы за чемпионство, что является, безусловно, нашей целью.

– В этом туре «Зенит» играет раньше, чем «Краснодар», основной конкурент. Хорошо это или плохо?

– Могу сказать, что мы всегда должны исходить только от нашей игры, от нашей команды. Думать только о том, как хорошо выполнить нашу работу, набрать три очка, продолжать побеждать и дальше бороться только за золото.