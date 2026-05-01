Зенитовец Энрике описал матч с ЦСКА одним прилагательным

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Луис, впереди матч с ЦСКА. Как настроение перед этой игрой?
– Суперважный для нас матч. Необходимо выходить с максимальной концентрацией. Надеюсь, с божьей помощью добьeмся победы. Она очень важна в контексте борьбы за чемпионство, что является, безусловно, нашей целью.
– В этом туре «Зенит» играет раньше, чем «Краснодар», основной конкурент. Хорошо это или плохо?
– Могу сказать, что мы всегда должны исходить только от нашей игры, от нашей команды. Думать только о том, как хорошо выполнить нашу работу, набрать три очка, продолжать побеждать и дальше бороться только за золото.
- Игра пройдет в Москве 2 мая и начнется в 19:00 мск.
- «Зенит» набрал 59 очков и занимает 2-е место в РПЛ, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара».
- ЦСКА 6 мая сыграет со «Спартаком» в FONBET Кубке России.
