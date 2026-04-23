  Луис Энрике хочет уйти из «Зенита» в европейский клуб уровня «ПСЖ»

Луис Энрике хочет уйти из «Зенита» в европейский клуб уровня «ПСЖ»

Сегодня, 08:20
19

Вингер «Зенита» Луис Энрике попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе, куда он мог бы перейти летом.

Бразилец считает, что его техничный стиль игры с дриблингом полностью раскроется в европейском гранде. Энрике хочет продолжить карьеру в клубе уровня «ПСЖ», выступающим в Лиге чемпионов. Представители Луиса рассчитывают, что его вызовут в сборную на ЧМ-2026, что поможет организовать хорошую сделку.

Ранее бразилец в интервью Flashscore заявил, что мечтает о продолжении карьеры в «Арсенале».

  • 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
  • Срок контракта бразильца с российским клубом рассчитан до конца 2028 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Арсенал Энрике Луис
Комментарии (19)
...короче
1776927454
...в Пюник, однозначно!...
Ответить
ScarlettOgusania
1776927702
зарплату Энрике про.е.балтика не поднимет...)
Ответить
Fibercore
1776929297
Видать, карман набил газовым баблом, можно и в Европу. На кой тогда приходил, если в Европу хочешь?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776930051
Какое ПСЖ, если ты в Зените играешь на уровне российских паспортистов. Гыгыгы
Ответить
СильныйМозг
1776930230
Какой Арсенал, переведите звезду в Зенит 2.
Ответить
Lenin26
1776930343
Надеюсь после ЧМ мы его больше не увидим в команде,уж больно странный пассажир,вроде всё у него есть,но на поле толку чуть больше нуля.
Ответить
Foxitkuban
1776931737
Мечтать не вредно...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776936376
РФСПРФ ГРФ Сайт висит, новости за вчера ⚽
Ответить
Таврида
1776936407
Луис Энрике, да помним, за Барсу хорошо играл, сейчас с ПСЖ все берёт, а это что за подделка?
Ответить
Цугундeр
1776956972
)) Вечно улыбающаяся бесполезная б.л.ядота...
Ответить
