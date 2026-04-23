Луис Энрике хочет уйти из «Зенита» в европейский клуб уровня «ПСЖ»

Вингер «Зенита» Луис Энрике попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе, куда он мог бы перейти летом.

Бразилец считает, что его техничный стиль игры с дриблингом полностью раскроется в европейском гранде. Энрике хочет продолжить карьеру в клубе уровня «ПСЖ», выступающим в Лиге чемпионов. Представители Луиса рассчитывают, что его вызовут в сборную на ЧМ-2026, что поможет организовать хорошую сделку.

Ранее бразилец в интервью Flashscore заявил, что мечтает о продолжении карьеры в «Арсенале».