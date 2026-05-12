Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» стать чемпионом после поражения «Краснодара»

Opta скорректировала расклады в чемпионской гонке российской Премьер-лиги после 29-го тура.

В предпоследних матчах текущего сезона РПЛ «Зенит» победил «Сочи» (2:1), а «Краснодар» проиграл «Динамо» (1:2).

Теперь петербуржцы лидируют с 2-очковым отрывом и станут чемпионами, если не уступят в гостях «Ростову» в заключительном туре.

«Быков» ожидает домашняя встреча с «Оренбургом». Все матчи начнутся в одно время – 17 мая в 18:00 мск.

По данным Opta, «Зенит» станет чемпионом с вероятностью 84,3 процента, шансы «Краснодара» – 15,7%.