Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»

Сегодня, 13:40
10

Вингер «Зенита» Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба после ЧМ-2026

«Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе всe, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита», – сказал Энрике.

Ранее сообщалось, что форвард попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе уровня «ПСЖ», куда он мог бы перейти летом.

  • Срок контракта 25-летнего Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
  • В этом сезоне бразилец провел за клуб 31 матч, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.

ilich55
1777286810
Вендел не пустит. Друзья с детства.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777287928
то есть, Энрике окончательно выбрал деньги, а не титулы и игру за сборную...
Ответить
vvv123
1777291046
Да пусть хоть все ч-ж валят, только лучше будет!
Ответить
FWSPM
1777291360
Хотел бы уйти да никто не зовет))
Ответить
Император 1
1777292510
Ему незачем уходить это Зениту от него избавиться надо
Ответить
Semenycch
1777295653
Парень очень талантливый, в таланте не уступающий Малкому, а в современный футбол играть не желает!
Ответить
