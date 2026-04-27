Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»

Вингер «Зенита» Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба после ЧМ-2026
«Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе всe, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита», – сказал Энрике.
Ранее сообщалось, что форвард попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе уровня «ПСЖ», куда он мог бы перейти летом.
- Срок контракта 25-летнего Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
- В этом сезоне бразилец провел за клуб 31 матч, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
