Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»

Вингер «Зенита» Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба после ЧМ-2026

«Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе всe, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита», – сказал Энрике.

Ранее сообщалось, что форвард попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе уровня «ПСЖ», куда он мог бы перейти летом.