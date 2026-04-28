Символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 27-го тура РПЛ.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Родригу Эсковаль («Акрон»), Жоао Виктор (ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»), Роман Зобнин.
Полузащитники: Эсекьель Барко (оба – «Спартак»), Иван Олейников («Крылья Советов»), Никита Кривцов («Краснодар»).
Нападающие: Луис Энрике, Александр Соболев (оба – «Зенит»), Реналдо Сефас («Пари НН»).
Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»).
- В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».
Источник: «РБ Спорт»