Символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова

Сегодня, 14:56
2

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 27-го тура РПЛ.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Родригу Эсковаль («Акрон»), Жоао Виктор (ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»), Роман Зобнин.

Полузащитники: Эсекьель Барко (оба – «Спартак»), Иван Олейников («Крылья Советов»), Никита Кривцов («Краснодар»).

Нападающие: Луис Энрике, Александр Соболев (оба – «Зенит»), Реналдо Сефас («Пари НН»).

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»).

  • В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».

Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!» 1
В РФС встали на защиту Карпина
«Крылья Советов» утвердили главного тренера
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит Крылья Советов Рубин ЦСКА Акрон Спартак Краснодар Оренбург Зобнин Роман Олейников Иван Соболев Александр Агкацев Станислав Эсковаль Родригу Кривцов Никита Барко Эсекьель Виктор Жоао Энрике Луис Рожков Илья Сефас Реналдо Радимов Владислав Ахметзянов Ильдар
Комментарии (2)
Semenycch
1777378408
Если коротко комментировать эту сборную, то только одно слово - чушь!
Император 1
1777379914
Какой Акгацев, лучший Песьяков
