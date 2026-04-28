Федотов ответил на мнение, что «Краснодар» к чемпионству тащат судьи

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на мнения, что «Краснодару» в этом сезоне помогают судьи.

«Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно? А «Зенит», получается, убивают? Это всe разговоры, нужно же о чeм-то говорить и писать.

После пенальти за руку Умярова все взорвались, кричали про беспредел. После руки Дивеева – то же самое. Сейчас же 11-метровый в пользу «Спартака» – и все молчат. Потому что уже не так интересно», – сказал Федотов.