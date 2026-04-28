  • Федотов ответил на мнение, что «Краснодар» к чемпионству тащат судьи

Федотов ответил на мнение, что «Краснодар» к чемпионству тащат судьи

Сегодня, 10:37
7

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на мнения, что «Краснодару» в этом сезоне помогают судьи.

«Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно? А «Зенит», получается, убивают? Это всe разговоры, нужно же о чeм-то говорить и писать.

После пенальти за руку Умярова все взорвались, кричали про беспредел. После руки Дивеева – то же самое. Сейчас же 11-метровый в пользу «Спартака» – и все молчат. Потому что уже не так интересно», – сказал Федотов.

  • «Краснодар» по итогам 27 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита», идущего на второй строчке, составляет одно очко.
  • В двух последних играх краснодарцы били пенальти.

Еще по теме:
Пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» назван ошибочным 56
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар» 18
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в ворота «Зенита» 14
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Федотов Игорь
Комментарии (7)
alp
1777362393
один пендаль Зениту в матче с Локо достаточно чтобы понять что судьи тащат Краснодар, лишь бы Зенит не стал чемпионом. ну а если взять все остальные факты, то, все становится очевидным - кто то очень хочет поднагадить АБМ
Ответить
СильныйМозг
1777362562
А что питерские взяток не берут. Я поделюсь опытом, берут. Есть один принцип, который работает везде: то что нельзя купить за деньги, можно купить, за большие деньги!
Ответить
grisawele
1777363901
Ответить
subbotaspartak
1777367751
Они никого не тащат вперёд, к чемпионству; они всех тащат назад и вниз...
Ответить
Император 1
1777369350
Ну да конечно, Краснодар почему-то с помощью „случайных ошибкок" постоянно выигрывает
Ответить
BRO_football
1777369732
Внезапно народная ненависть переходит от Зенита к Краснодару! А что же случилось?
Ответить
Главные новости
Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру
12:46
Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем
12:30
2
«Спартак» хочет подписать россиянина из Турции
12:24
5
Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»
12:16
Губерниев определил главную проблему ЦСКА
11:50
8
Кордоба дерзко высказался в адрес «Спартака»
11:37
11
«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ
11:32
2
Сперцян ответил, в чем «Краснодар» превосходит «Зенит»
11:24
6
Будущий главный тренер «Пари НН» покинул свой клуб
11:14
1
«Спартак» при Карседо набирает 2,08 очка – лишь у одного тренера было столько же
10:50
18
Все новости
Все новости
«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ
11:32
2
Определена самая волевая команда РПЛ
11:25
1
Сперцян ответил, в чем «Краснодар» превосходит «Зенит»
11:24
6
Агент Влашича допустил возвращение игрока в ЦСКА
11:21
1
Будущий главный тренер «Пари НН» покинул свой клуб
11:14
1
«Спартак» при Карседо набирает 2,08 очка – лишь у одного тренера было столько же
10:50
17
Федотов ответил на мнение, что «Краснодар» к чемпионству тащат судьи
10:37
6
Раскрыта сумма, которую Шпилевский получит от «Пари НН» за разрыв контракта
10:28
2
В РПЛ отреагировали на скандальные интервью Евсеева
10:19
7
Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском
09:56
1
Дивеев назвал две команды, от которых ждет помощи «Зениту» в чемпионской гонке
09:50
4
Кержаков высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА
09:42
2
Гурцкая раскритиковал клуб РПЛ: «Вообще не соображают, что делать»
09:20
1
Глебов может перейти из ЦСКА в «Интер» за 20 миллионов
08:54
7
Газзаев оценил игру «Спартака» при Карседо
08:45
2
Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над «Балтикой»
08:28
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
08:14
«Зенит» устроил бойкот министру спорта из-за ужесточения лимита на легионеров
01:58
64
Талалаев заявил об отсутствии честной борьбы в РПЛ
01:51
4
Вердикт Мажича по пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН»
01:27
3
Появилось объяснение, зачем «Пари НН» увольняет Шпилевского
01:13
Опытный инсайдер одним словом отреагировал на информацию о новом тренере ЦСКА
00:51
1
Заявление ЦСКА по ситуации с Мойзесом
00:47
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
00:29
3
ЦСКА договорился с новым тренером
Вчера, 23:57
15
Талалаев совершил мужской поступок после поражения от «Акрона»
Вчера, 23:37
8
ЦСКА проведет остаток сезона без ключевого игрока
Вчера, 23:25
2
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Акрона», сославшись на судью
Вчера, 23:13
10
Все новости
