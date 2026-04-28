«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире две встречи 28-го тура РПЛ.
- 1 мая, 19:30 мск: «Локомотив» – «Динамо»;
- 2 мая, 19:00: ЦСКА – «Зенит».
Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».
В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
