«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире две встречи 28-го тура РПЛ.

1 мая, 19:30 мск: «Локомотив» – «Динамо»;

2 мая, 19:00: ЦСКА – «Зенит».

Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».

В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.

В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».