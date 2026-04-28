Семин оценил работу Карседо в «Спартаке»: «Команда играет очень интересно»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался об игре «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карсдео.

«Спартак» играет очень интересно при Карседо. Он провел хорошие сборы. Команда стала действовать интенсивнее, постоянно прессингует на чужой половине поля. И они не боятся этого делать. А еще «Спартак» отлично контратакуют после отбора мяча. Это тоже очень важный инструмент для достижения положительного результата. Карседо проводит качественную работу в «Спартаке», – сказал Семин.