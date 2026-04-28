Кержаков высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на конфликт в ЦСКА между Мойзесом и Фабио Челестини.

– У вас было такое, чтобы игрок в раздевалке мог вам напихать?

– Нет.

– Если бы игрок в раздевалке вам прилюдно напихал, что с ним было бы?

– Прям напихал в грубой форме?

– Ну, сказал, условно, что ты виновник наших неудач.

– Он бы не играл больше у меня.

– Не вернули бы его в состав?

– Я бы его убрал. Но если бы он пришeл и при всех извинился… Вполне возможно, что приговор был бы отменeн.

– А вы, будучи футболистом, могли тренеру предъявить?

– Нет, но я играл… Не скажу, в какой команде и когда это было… Но у нас тренеру прям пихали.

– Это был «Зенит»?

– Хватит! Я не скажу!