Кержаков высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на конфликт в ЦСКА между Мойзесом и Фабио Челестини.
– У вас было такое, чтобы игрок в раздевалке мог вам напихать?
– Нет.
– Если бы игрок в раздевалке вам прилюдно напихал, что с ним было бы?
– Прям напихал в грубой форме?
– Ну, сказал, условно, что ты виновник наших неудач.
– Он бы не играл больше у меня.
– Не вернули бы его в состав?
– Я бы его убрал. Но если бы он пришeл и при всех извинился… Вполне возможно, что приговор был бы отменeн.
– А вы, будучи футболистом, могли тренеру предъявить?
– Нет, но я играл… Не скажу, в какой команде и когда это было… Но у нас тренеру прям пихали.
– Это был «Зенит»?
– Хватит! Я не скажу!
- 19 марта Мойзеса отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0), где бразилец был удален.
- Комментатор Константин Генич рассказывал: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».
- 1 апреля сообщалось, что игрок извинился перед Челестини и вернулся в основной состав.
