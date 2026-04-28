Газзаев оценил игру «Спартака» при Карседо

Сегодня, 08:45
1

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев уверен, что «Спартак» может добиться высоких результатов при Хуане Карлосе Карседо.

«Я думаю, что с новым тренером «Спартак» играет совсем по‑другому. Мы знаем, что «Спартак» в первом этапе чемпионата штормило. Сейчас – спокойствие. Эмоции действуют на команду. По комментариям видно, что игроки тоже достаточно легко вступили в контакт с тренером.

Мы видим, что в первом и втором этапах совершенно разная игра и уверенность. Мне кажется, что на это очень хорошо повлиял тренер, который вот‑вот добьется результата», – сказал Газзаев.

  • «Спартак» назначил Карседо 5 января, заключив с испанским специалистом контракт до 2028 года.
  • Клуб идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 48 очками в 25 турах.

Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота 52
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» 1
Карседо объяснил, почему не включил Денисова в старт на «Пари НН» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Карседо Хуан Карлос
Комментарии (1)
rash1959
1777356914
«Спартак» договаривается то с одним иностранцем, то с другим. Это звучит унизительно! (декабрь 2025). Пёс затявкал.
Гурцкая раскритиковал клуб РПЛ: «Вообще не соображают, что делать»
09:20
Глебов может перейти из ЦСКА в «Интер» за 20 миллионов
08:54
3
Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над «Балтикой»
08:28
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
08:14
Летние соперники сборной России, ЦСКА нашел нового тренера, серьезные проблемы Акинфеева и другие новости
02:10
«Зенит» устроил бойкот министру спорта из-за ужесточения лимита на легионеров
01:58
31
Талалаев заявил об отсутствии честной борьбы в РПЛ
01:51
1
Опытный инсайдер одним словом отреагировал на информацию о новом тренере ЦСКА
00:51
1
Заявление ЦСКА по ситуации с Мойзесом
00:47
3
ЦСКА договорился с новым тренером
Вчера, 23:57
12
Газзаев оценил игру «Спартака» при Карседо
08:45
1
Талалаев заявил об отсутствии честной борьбы в РПЛ
01:51
1
Вердикт Мажича по пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН»
01:27
3
Появилось объяснение, зачем «Пари НН» увольняет Шпилевского
01:13
Опытный инсайдер одним словом отреагировал на информацию о новом тренере ЦСКА
00:51
1
Заявление ЦСКА по ситуации с Мойзесом
00:47
3
Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
00:29
1
ЦСКА договорился с новым тренером
Вчера, 23:57
12
Талалаев совершил мужской поступок после поражения от «Акрона»
Вчера, 23:37
7
ЦСКА проведет остаток сезона без Мойзеса
Вчера, 23:25
2
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Акрона», сославшись на судью
Вчера, 23:13
9
Детали назначения в «Пари НН» тренера из Медиалиги
Вчера, 22:51
«Спартак» впервые в сезоне закончил тур в топ-4
Вчера, 22:18
6
Талалаев: «Я тащусь от игры «Балтики», так играл только «Байер» при Алонсо»
Вчера, 22:07
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Акрон»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:59
1
РПЛ. «Акрон» обыграл «Балтику» в гостях (1:0) и покинул зону стыков
Вчера, 21:58
29
Орлов определил положительное качество Соболева
Вчера, 21:42
1
Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака»
Вчера, 21:27
3
Заключение Мажича по пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:15
«Не дождетесь!»: 40-летний Акинфеев – о серьезных проблемах со здоровьем
Вчера, 21:08
4
Тарасов заявил, что мог бы стать министром: «100 процентов»
Вчера, 20:59
7
Черчесов – о 18-летнем игроке «Зенита»: «Лучше бы его не было»
Вчера, 20:47
2
Инсайдер раскрыл, что будет с 40-летним Акинфеевым дальше
Вчера, 20:31
4
В вопросе отставки Шпилевского из «Пари НН» появилось развитие
Вчера, 20:15
4
Боярский похвалил Соболева за его знаменитые нырки
Вчера, 19:57
1
Определен единственный улыбающийся игрок «Зенита»: «Остальные будто повинность отбывают»
Вчера, 19:49
2
Газзаев обнаружил в РПЛ команду без слабых мест
Вчера, 18:57
10
Вега из «Зенита» честно ответил, жалеет ли о переезде в Россию
Вчера, 18:46
2
Все новости
