Газзаев оценил игру «Спартака» при Карседо

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев уверен, что «Спартак» может добиться высоких результатов при Хуане Карлосе Карседо.

«Я думаю, что с новым тренером «Спартак» играет совсем по‑другому. Мы знаем, что «Спартак» в первом этапе чемпионата штормило. Сейчас – спокойствие. Эмоции действуют на команду. По комментариям видно, что игроки тоже достаточно легко вступили в контакт с тренером.

Мы видим, что в первом и втором этапах совершенно разная игра и уверенность. Мне кажется, что на это очень хорошо повлиял тренер, который вот‑вот добьется результата», – сказал Газзаев.