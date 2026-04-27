ЦСКА проведет остаток сезона без Мойзеса

Защитник ЦСКА Мойзес сообщил в соцсетях, что пропустит остаток сезона.
Травма, полученная в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина», оказалась серьезной.
«Я полностью посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне в лучшей форме», – написал игрок.
Таким образом, Мойзес пропустит кубковый матч со «Спартаком» (6 мая) и оставшиеся три встречи сезона РПЛ.
- 19 марта игрока отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0), где бразилец был удален.
- Комментатор Константин Генич рассказывал: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».
- 1 апреля сообщалось, что игрок извинился перед Челестини и вернулся в основной состав.
Источник: «Бомбардир»