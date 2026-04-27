ЦСКА проведет остаток сезона без Мойзеса

Защитник ЦСКА Мойзес сообщил в соцсетях, что пропустит остаток сезона.

Травма, полученная в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина», оказалась серьезной.

«Я полностью посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне в лучшей форме», – написал игрок.

Таким образом, Мойзес пропустит кубковый матч со «Спартаком» (6 мая) и оставшиеся три встречи сезона РПЛ.