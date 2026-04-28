Раскрыта сумма, которую Шпилевский получит от «Пари НН» за разрыв контракта

«Пари НН» договорился о разрыве соглашения с главным тренером Алексеем Шпилевским.
Специалист получит 20 миллионов рублей за увольнение из нижегородского клуба.
Изначально в его контракте была прописана неустойка в размере 70 миллионов.
- «Пари НН» после поражения от «Спартака» в 27-м туре РПЛ решило уволить главного тренера Алексея Шпилевского.
- Одной из сложностей при расторжении стали условия контракта, рассчитанного до 2028 года. Клуб просил тренера написать заявление по собственному желанию, чтобы избежать выплаты крупной неустойки.
- Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года.
- В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
Источник: Sport Baza