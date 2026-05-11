Вратарю «Пари НН» не понравилось, что фанаты поддержали Шпилевского: «Ребята, сидите дома!»

Голкиперу «Пари НН» Никите Медведеву не понравилось, что болельщики на матче с ЦСКА (1:2) вывесили плакаты в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского.

«В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают.

Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать», – сказал Медведев.