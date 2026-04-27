Орлов определил положительное качество Соболева

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (2:0).

«Зенит» дома победил «Ахмат» – 2:0. В принципе судьбу встречи предопределили два быстрых гола хозяев. Я все ждал, когда Дивеев забьет или отдаст результативную передачу. Вот он и сработал, сделал скидку на Соболева. А через три минуты отличился Луис Энрике.

С первых минут играл молодой Кондаков. Произвел хорошее впечатление. Он абсолютно ничего не испортил. Напротив, был настырен, выигрывал единоборства, обострял. Так что молодой парень потихоньку завоевывает место в основном составе. Глушенков пропустил встречу из-за перебора карточек. Так вот игра Кондакова – вызов для него!

Соболев забил. Нужно говорить не только о его заслуге, но и о великолепном пасе Дивеева. В прошлом обзоре я заметил, что, когда Александра не снабжают пасами, он «молчит».

При этом определенная статистика подрубает его авторитет. Когда Вендел покидал поле, на экране высветилась цифра – 94 процента точных передач! А знаете, какой показатель у Соболева? 64 процента... Такая вот разница.

Я не спорю, Александр – трудяга, в старании ему точно не откажешь. Но брака в его действиях тоже, увы, хватает.

Во втором тайме у «Ахмата» были перспективные подходы, грозненцы создавали напряжение. Почему? Забив два гола, «Зенит» посчитал, что игра уже сделана, и думал о следующем туре – о матче с ЦСКА. В итоге питерцы свое преимущество не развили», – сказал Орлов.