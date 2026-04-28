Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над «Балтикой»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Балтикой».

«Акрон» победил «Балтику» со счетом 1:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Калининграде.

Единственный гол на 56-й минуте забил Беншимоль.

Команда из Тольятти набрала 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

«Наконец‑то мы это сделали – взяли три очка. Победили самого неуступчивого соперника в лиге. Мы заслуженно выиграли, были лучше «Балтики» во всех компонентах.

Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли. Очень важная победа для нас», – сказал Дзюба.