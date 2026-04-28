Появилось объяснение, зачем «Пари НН» увольняет Шпилевского

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов прокомментировал планируемую отставку главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.
«Нижний, на мой взгляд, затянул с расторжением. Ошибку с назначением нужно было признавать раньше. Но сейчас руководство на флажке делает ровно то, о чем я писал применительно к дерби. Эмоциональная встряска в финале сезона может помочь команде зацепиться за РПЛ», – написал Конов.
- Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
- В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
- Шпилевский брал чемпионаты Казахстана и Кипра.
- Накануне в 27-м туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2), причем нижегородцы забили первыми.
- В ближайшем туре «Пари НН» сыграет на выезде против «Ахмата» (3 мая).
Источник: телеграм-канал Василия Конова