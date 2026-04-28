Появилось объяснение, зачем «Пари НН» увольняет Шпилевского

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов прокомментировал планируемую отставку главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Нижний, на мой взгляд, затянул с расторжением. Ошибку с назначением нужно было признавать раньше. Но сейчас руководство на флажке делает ровно то, о чем я писал применительно к дерби. Эмоциональная встряска в финале сезона может помочь команде зацепиться за РПЛ», – написал Конов.