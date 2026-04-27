Талалаев совершил мужской поступок после поражения от «Акрона»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).
Тренер взял ответственность на себя.
«Плохой первый тайм, недонастрой команды – на себя беру вину. Третья игра подряд за вот эти восемь дней», – пожаловался Талалаев.
- У «Балтики» пять матчей без побед подряд. «Акрон» победил впервые весной.
- «Акрон» нанес «Балтике» реванш за поражение в первом круге (0:2).
- Весь матч у «Акрона» отыграл лучший бомбардир в истории России Артем Дзюба.
Источник: телеграм-канал «Балтики»