Вега из «Зенита» честно ответил, жалеет ли о переезде в Россию

Защитник «Зенита» Роман Вега спустя время оценил свое решение переехать в Россию.
– Как должен закончиться ваш первый сезон в «Зените», чтобы вы не пожалели о решении переехать в Россию?
– Я в любом случае не буду жалеть о своем решении, потому что хорошо себя здесь чувствую. Что касается этого сезона, не буду говорить о чем-то конкретном, чтобы не сглазить. Просто будем смотреть на итоговый результат.
- Летом петербуржцы приобрели Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро без учета бонусов.
- Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан сроком до середины 2030 года.
- «Зенит» борется за чемпионство с «Краснодаром».
