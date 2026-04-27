В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о назначенном в ворота его команды пенальти в гостевом матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали – вопросов нет. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает. Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили. Было бы некрасиво, если бы «Краснодар» забил гол с такого пенальти. Но повторюсь, оценивать и говорить по судейству я ничего не хочу», – сказал Газизов.