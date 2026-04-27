В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о назначенном в ворота его команды пенальти в гостевом матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали – вопросов нет. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает. Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили. Было бы некрасиво, если бы «Краснодар» забил гол с такого пенальти. Но повторюсь, оценивать и говорить по судейству я ничего не хочу», – сказал Газизов.
- На 35-й минуте встречи форвард «быков» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.
- Голы у «Краснодара» в этом матче забили Никита Кривцов на 29-й минуте и Кордоба на 66-й. На 4-й минуте в свои ворота забил защитник «быков» Диего Коста.
