  • ЭСК РФС разобрала спорные моменты в матче «Краснодар» – «Динамо Мх»

ЭСК РФС разобрала спорные моменты в матче «Краснодар» – «Динамо Мх»

1 мая, 18:27
6

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитров в игре 27-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо Мх».

1. Момент на 29-й минуте – проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны Александра Черникова против Андреса Аларкона в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Динамо Мх»

Решение: судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Черникова

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Черников не нарушал правила игры. Аларкон завершил свое действие, сделав передачу в зону атаки. Контакт по инерции движения не повлиял на игровое действие Аларкона. В действиях Черникова не было безрассудства. Гол засчитан правильно.

2. Момент на 35-й минуте – проверка решения назначить пенальти в ворота «Динамо Мх»

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Динамо Мх»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник Джемал Табидзе нарушает правила в единоборстве с нападающим Джоном Кордобой. Табидзе использует руки для задержки соперника без попытки бороться за мяч. Он влияет на возможность игрока «Краснодара» продвигаться к мячу. Учитывая, что мяч не находился под контролем нападающего, данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол. Судья правильно назначил пенальти и вынес предупреждение Джемалу Табидзе.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Абросимов Иван
Комментарии (6)
Красногвардейчик
1777649523
Повторю...ненавижу Зенит, но то что Краснодар тащат ко второму чемпионству, это тоже факт
Ответить
Император 1
Император 1
После разбора Спартак-Краснодар и Локомотив-Зенит, даже читать не хотел, но прочитал и не удивился, Краснодар опять тянут судьи и это оправдывают
Ответить
andrei-sarap-yandex
1777649960
кто бы сомневался....2-й год тащат КРАСНОДАР судьи...ПОЗОР
Ответить
vvv123
vvv123
Голосуют все единогласно, как в ЦК КПСС!
Ответить
evgevg13
evgevg13
Завидуйте молча...
Ответить
Artemka444
Artemka444
Как задолбали они мутить всякую дичь!!!
Ответить
