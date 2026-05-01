ЭСК РФС разобрала спорные моменты в матче «Краснодар» – «Динамо Мх»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитров в игре 27-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо Мх».

Матч судил Иван Абросимов.

«Краснодар» выиграл со счетом 2:1.

«Динамо Мх» обратилось в ЭСК по двум спорным моментам.

1. Момент на 29-й минуте – проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны Александра Черникова против Андреса Аларкона в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Динамо Мх»

Решение: судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Черникова

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Черников не нарушал правила игры. Аларкон завершил свое действие, сделав передачу в зону атаки. Контакт по инерции движения не повлиял на игровое действие Аларкона. В действиях Черникова не было безрассудства. Гол засчитан правильно.

2. Момент на 35-й минуте – проверка решения назначить пенальти в ворота «Динамо Мх»

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Динамо Мх»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник Джемал Табидзе нарушает правила в единоборстве с нападающим Джоном Кордобой. Табидзе использует руки для задержки соперника без попытки бороться за мяч. Он влияет на возможность игрока «Краснодара» продвигаться к мячу. Учитывая, что мяч не находился под контролем нападающего, данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол. Судья правильно назначил пенальти и вынес предупреждение Джемалу Табидзе.