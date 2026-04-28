Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»

Сегодня, 16:28
21

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

  • В матче с «Динамо Мх» (2:1) колумбиец на 35-й минуте упал в штрафной в результате борьбы с защитником Джемалом Табидзе.
  • Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки в штангу.

«Мне жалко махачкалинское «Динамо». Пенальти за что поставили? Табидзе у Кордобы за спиной стоит: он его не хватает, не обнимает. Где-то он прикоснулся, но это же не нарушение правил было.

А тот [Кордоба] – прыгнул… Дельфин очередной! Понимаете? Кордоба же всe время много симулирует», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Кордоба Джон Табидзе Джемал Орлов Геннадий
Комментарии (21)
R_a_i_n
1777386320
Факт
bset
1777386559
Орлов называет игрока другой команды дельфином. Такой смешной новости давно не встречал
Жорик кекс обжорик
1777386884
Редакторы исправьте ошибку, речь идет о Соболеве...
ZAITZEFF2011
1777386997
Кордоба хороший игрок но он падает и приносит своей команде нужные фолы.
ziborock
1777387257
Знаю одного дельфина из Зенита который за одну игру ныряет чаще чем Кордоба за сезон!
sochi-2013
1777387834
Гена, купи очки. Только не дорогие, чтобы на сдачу мозгов чуть отвесили. Если бы на Кордобе судьи фиксировали все фолы, первые одну, две игры, соперник заканчивал бы всемером, или получал техничку.
Цугундeр
1777388544
Ген, ты не путай Дельфина с косаткой.. Вроде оба живородящие, а разница огромна. ЗЫ А ты- рыба.!)))Которая "где глубже"))
dolf666
1777389258
Да не тужься ты так, газпромовский мразотный престарелый очколиз, не получится у вас сделать Краснодар нечестным клубом, коим является зенит. Неприятно вам видимо, что против газпромского беспредела говорит абсолютно вся страна и болельщики ВСЕХ клубов на трибунах не стесняются скандировать зпрф. вы по делу заслужили этот статус. так что не пытайтесь переводить стрелки))
subbotaspartak
1777389272
У вас город приморский, его теперь тоже к вам,в стайку...
crf57
1777389939
Кордоба напоминает обезьяну,такие же ужимки,без конца чего-то от судьи требует. Вообщем гадина!
