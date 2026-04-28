Орлов – о Кордобе: «Очередной дельфин»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

В матче с «Динамо Мх» (2:1) колумбиец на 35-й минуте упал в штрафной в результате борьбы с защитником Джемалом Табидзе.

Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки в штангу.

«Мне жалко махачкалинское «Динамо». Пенальти за что поставили? Табидзе у Кордобы за спиной стоит: он его не хватает, не обнимает. Где-то он прикоснулся, но это же не нарушение правил было.

А тот [Кордоба] – прыгнул… Дельфин очередной! Понимаете? Кордоба же всe время много симулирует», – сказал Орлов.