Матерная речь Баринова в адрес Даку во время матча «Рубин» – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов неоднозначно себя повел по ходу матча 27-го тура РПЛ против «Рубина».
В перерыве Баринов предъявил жесткие претензии нападающему «Рубина» Мирлинду Даку. Баринову не понравилось, что тот падает в штрафной площади, выпрашивая пенальти.
- ЦСКА в январе выкупил Баринова у «Локомотива» примерно за 2 миллиона евро.
- Баринов провел за красно-синих 11 матчей.
- У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением Фабио Челестини.
- Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).
- В следующем туре ЦСКА примет петербургский «Зенит». Встреча состоится 2 мая в Москве.
- ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года.
Источник: «Бомбардир»