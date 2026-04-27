  • В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу

В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу

Сегодня, 12:58
13

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова в европейский клуб.

– Какая сумма должна быть предложена «Локомотиву» летом из Европы за Батракова, чтобы клуб его отпустил со спокойной душой?

– Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока.

  • 20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта Батракова с московским клубом рассчитан до конца 2029 года.

Еще по теме:
Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев 4
«Локомотив» потерял шансы на чемпионство 4
В «Локомотиве» объяснили, почему не борются за чемпионство 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Иван Петров 1986
1777285026
А когда это леша стал хорошим европейским игроком?
Ответить
САДЫЧОК
1777285359
Смешно про 20 лямов. По итогу за 5 будет продлевать бесконечно в Локо.
Ответить
Semenycch
1777285952
Не продавайте Алексея в какой-нибудь ****** клуб, вроде Спартака, он подойдет ПСЖ, Барселоне.
Ответить
gunstilzit
1777286614
Весной он как и вся команда не играет!
Ответить
vick-north-west
1777288104
надо же продать Батракова и купить обратно Миранчука...
Ответить
Strige
1777290536
Хорошо если кто за 10 возьмет, губу раскатали ))
Ответить
Боцман59rus
1777291371
_кому он там нужен
Ответить
somn
1777292252
За такие деньги он никому не нужен.
Ответить
val69
1777294054
Походу, будет и дальше батрачить на Локо...
Ответить
Alexander.saf
1777297614
А что есть предложения ?
Ответить
Главные новости
Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
16:55
4
Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
16:17
17
Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова
15:48
4
Барко опередил Черенкова по важному показателю
15:23
1
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
1
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
11
Все новости
Все новости
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
16:33
ВидеоСоболева сравнили с Холандом
16:01
2
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
7
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
Комментарий 36-летнего Ерохина о своем будущем в «Зените»
14:55
1
ВидеоМатерная речь Баринова в адрес Даку во время матча «Рубин» – ЦСКА
14:45
3
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:31
Соболев объяснил нестабильность «Зенита»
14:19
2
Акинфеев отреагировал на информацию о товарном знаке «нога бога»
14:00
6
Луис Энрике раскрыл, хочет ли уйти из «Зенита»
13:40
11
Кордоба резко ответил критикам: «Хватит очернять мое имя»
13:25
33
В «Локомотиве» назвали сумму, за которую отпустят Батракова в Европу
12:58
13
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Испанию
12:29
7
В «Динамо» высказались об арбитре РПЛ: «Не хотим, чтобы он судил наши матчи»
12:07
23
Акинфеев зарегистрировал «ногу бога» в Роспатенте
11:55
20
Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев
11:44
5
В махачкалинском «Динамо» назвали картинным пенальти в пользу «Краснодара»
11:30
9
Гендиректор «Динамо» сказал, отпустит ли Тюкавина в Европу
11:19
1
Игрок «Пари НН» выразил недовольство пенальти в пользу «Спартака»
10:55
20
Мусаев объяснил вторую подряд замену Сперцяна
10:42
2
Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»
10:14
1
«Спартак» может найти форварда в Испании
10:04
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств
09:39
4
Степашин – о новом лимите: «Нормальный абсолютно, тем более мы не играем в еврокубках»
09:02
Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» по числу чемпионских матчей в этом сезоне
08:39
1
Ленини сказал, получает ли «Краснодар» от кого-то помощь в борьбе за титул
08:27
9
Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»
00:23
7
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
00:00
10
