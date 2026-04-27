Комментарий 36-летнего Ерохина о своем будущем в «Зените»

Полузащитник Александр Ерохин настроен оставаться в команде и на следующий сезон.
– Видите себя тренером в будущем?
– Жизнь такая штука, что ничего нельзя предсказать. Готовлюсь к разному развитию событий. Хотел бы продлить с «Зенитом» контракт в качестве игрока. Для этого прикладываю все усилия в плане самоотдачи, готовности. Это видно и по матчам на сборах, где забил и отдал больше всех, по матчам, которые были за полгода, с «Кайратом». Самоотдача, пробег, спринтовая работа – на первом‑втором месте в команде.
– Были разговоры с руководством о продлении?
– Не так много остается времени. Думаю, разговор будет. Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, всe будет хорошо.
- Ерохин выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Срок его контракта с клубом истекает 30 июня 2026-го.
- Александр 6 раз подряд становился чемпионом в составе «Зенита».
- Ранее Ерохин был в сборной России, доходил с ней до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
Источник: «Матч ТВ»